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В Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости ковидом после праздников

09:32 10.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников. Причина — распространение штамма «омикрон». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель научной группы НИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

Между тем врач-вирусолог Владислав Жемчугов ранее исключил вероятность роста заболеваемости COVID-19 после новогодних каникул. По его словам, сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел.

Новый вариант коронавируса обнаружили в Южной Африке в ноябре прошлого года.  Говорит Москва

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