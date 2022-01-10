В Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости ковидом после праздников

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников. Причина — распространение штамма «омикрон». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель научной группы НИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

Между тем врач-вирусолог Владислав Жемчугов ранее исключил вероятность роста заболеваемости COVID-19 после новогодних каникул. По его словам, сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел.

Новый вариант коронавируса обнаружили в Южной Африке в ноябре прошлого года. Говорит Москва