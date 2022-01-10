МВД изменит экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, сейчас данные изменения прорабатываются.

"В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами", - сказал собеседник агентства.