МВД изменит экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права
10:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, сейчас данные изменения прорабатываются.
"В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами", - сказал собеседник агентства.
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