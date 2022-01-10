Эксперт назвал страны, которые не увеличивают мощь НАТО

10:20 Источник: Газета.Ru

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер назвал входящие в НАТО государства, которые не влияют на оборонный потенциал альянса. Статья Карпентера опубликована в издании National Interest.

Как пишет обозреватель, Вашингтон опрометчиво лоббировал вступление в Североатлантический альянс таких восточноевропейских стран, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония. Вооруженные силы этих государств относительно невелики и военный потенциал НАТО практически не усиливают.

По мнению автора, Соединенные штаты напрасно настаивали на принятии в альянс стран Балтии. Он отмечает, что Эстония, Латвия и Литва практикуют русофобскую политику и систематически ссорятся с Минском — союзником Москвы.

Карпентер напоминает, как администрация 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего пыталась принять в НАТО Украину и Грузию. Этому помешала только твердая позиция Франции и Германии, добавляет он. Газета.Ru