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НОВОСТИ

В Казахстане в связи с беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек

10:32 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 8 тысяч человек в связи с прошедшими в стране беспорядками. Об этом сообщил в понедельник телеграм-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

"Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия.

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