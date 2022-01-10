Цены на нефть показывают слабый рост
11:05 10.01.2022 Источник: Интерфакс
Цены на нефть слабо растут после 5%-ного подъема по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $81,89 за баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%) - до $81,75 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,01 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,56 (0,7%) и составила $78,9 за баррель.
За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.
НОВОСТИ
- 10:20 10.01.2022
- Эксперт назвал страны, которые не увеличивают мощь НАТО
- 18:07 09.01.2022
- Пресс-секретарь Токаева рассказал, когда силы ОДКБ могут покинуть Казахстан
- 15:22 09.01.2022
- Силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане
- 20:35 08.01.2022
- У США нет планов по сокращению численности своих войск в Европе
- 20:00 07.01.2022
- Компромисса относительно базовых принципов НАТО не будет - Столтенберг
- 19:50 07.01.2022
- Генсек НАТО: мы должны быть готовы и к тому, что диалог с РФ может быть провален
- 19:40 07.01.2022
- Столтенберг заявил, что односторонние требования РФ к НАТО не приемлемы
- 16:00 07.01.2022
- Миротворцы ОДКБ не будут участвовать в боевых мероприятиях - МО РФ
- 11:20 07.01.2022
- Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ России
- 11:10 07.01.2022
- ВКС России использует более 75 самолетов для переброски миротворцев в Казахстан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать