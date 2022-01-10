Европа опасается экономических последствий жестких санкций в отношении РФ - Bloomberg
11:20 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обеспокоенность ряда крупнейших европейских стран возможными негативными последствиями масштабных экономических санкций Запада в отношении Росси в случае ее вторжения на территорию Украины порождает риск раскола между США и их европейскими союзниками в вопросе о том, насколько серьезными должны быть такие санкции. Об этом со ссылкой на заявления "осведомленных людей" сообщило в воскресенье вечером агентство Блумберг.
По сведениям источников агентства, союзники США в Европе едины в стремлении предотвратить возможный вооруженный конфликт между Украиной и Россией и предупреждают последнюю о грозящих ей масштабных санкциях, но в то же время некоторые из них, "выразили США обеспокоенность" по поводу вероятных последствий этих мер для их собственных экономик. "Эта группа [стран] все еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций", - сообщает Блумберг.
Европейцев, по данным агентства, помимо прочего тревожит возможное прекращение Россией - в качестве ответной меры - поставок природного газа в Европу, и без того переживающую энергетический кризис. К тому же, указывает Блумберг, введение антироссийских санкций потребует единодушного согласия всех членов Евросоюза, имеющих "в целом разные взгляды на Россию". Таким образом, сообщают источники агентства, "перевод слаженных высказываний в совместное заявление" может оказаться сложной задачей применительно к конкретным мерам в отношении России. "Наличие различий [в подходах] демонстрирует тот вызов, с которым сталкиваются США и их союзники в попытке оказать давление на президента Владимира Путина с тем, чтобы он отказался от наращивания численности войск у границы с Украиной", - передает агентство.
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