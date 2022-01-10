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Кризис в Казахстане в январе стал самым масштабным за всю историю независимости - Токаев

11:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кризис в январе стал самым масштабным в республике за всю историю независимости страны.

"За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости", - сказал Токаев в ходе внеочередного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит по видеосвязи.

[обновлено 11:08]

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республику.

"Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну", - сказал Токаев в ходе внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проходит по видеосвязи.

Он также поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов.

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