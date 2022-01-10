Путин согласен со словами Токаева, что Казахстан в ходе беспорядков подвергся агрессии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о своем полном согласии с оценкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что республика в ходе беспорядков подверглась агрессии.

"Как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их (вооруженных людей - прим. ТАСС) нападение на Казахстан, а, по сути, это нападение на страну, на Казахстан, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен", - подчеркнул Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в понедельник.