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В России выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 830, до 10 666 679. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 890, до 9 706 802. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 741 против 763 днем ранее, до 316 904. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

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