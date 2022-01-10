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НОВОСТИ

Казахстанский кризис может повториться в Узбекистане, если не извлечь уроки - Лукашенко

12:20 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что , если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, прежде всего в Узбекистане.

"Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды (террористов) уже брошены на Узбекистан", - сказал Лукашенко в понедельник на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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