В Москве за сутки выявили 2 778 случаев заражения коронавирусом

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 778 против 3 274 днем ранее, до 2 055 824. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70 против 71 днем ранее, до 37 465 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.