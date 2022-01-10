В Москве за сутки выявили 2 778 случаев заражения коронавирусом
12:32 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 778 против 3 274 днем ранее, до 2 055 824. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70 против 71 днем ранее, до 37 465 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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