В Алма-Ате полиция проводит точечные жесткие задержания, снова отключен интернет - корр. ТАСС

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Казахстана проводит точечные жесткие задержания в Алма-Ате.

Как сообщает корр. ТАСС, у площади Республики один из автомобилей не остановился по требованию силовиков. Полиция заблокировала проезд, и всех пассажиров с водителем жестко положили лицом на землю для дальнейших проверок.

Интернет в Алма-Ате отключен в очередной раз, сообщает в понедельник корр. ТАСС.

Ранее сегодня доступ к проводному и мобильному интернету в городе был возобновлен после нескольких дней отсутствия.





