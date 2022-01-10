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НОВОСТИ

В Алма-Ате полиция проводит точечные жесткие задержания, снова отключен интернет - корр. ТАСС

13:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Казахстана проводит точечные жесткие задержания в Алма-Ате.

Как сообщает корр. ТАСС, у площади Республики один из автомобилей не остановился по требованию силовиков. Полиция заблокировала проезд, и всех пассажиров с водителем жестко положили лицом на землю для дальнейших проверок.

Интернет в Алма-Ате отключен в очередной раз, сообщает в понедельник корр. ТАСС.

Ранее сегодня доступ к проводному и мобильному интернету в городе был возобновлен после нескольких дней отсутствия.


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