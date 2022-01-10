0
0
101
НОВОСТИ

Страны ОДКБ показали, что не дадут раскачивать ситуацию у себя дома силам извне - Путин

13:20 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показали, что не позволят раскачивать ситуацию и реализовать сценарии "цветных революций" на своих территориях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите ОДКБ по ситуации в Казахстане.

"Мы понимаем, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций", - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 10.01.2022
Эксперт назвал страны, которые не увеличивают мощь НАТО
0
106
18:07 09.01.2022
Пресс-секретарь Токаева рассказал, когда силы ОДКБ могут покинуть Казахстан
0
246
15:22 09.01.2022
Силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане
0
269
20:35 08.01.2022
У США нет планов по сокращению численности своих войск в Европе
0
409
20:00 07.01.2022
Компромисса относительно базовых принципов НАТО не будет - Столтенберг
0
605
19:50 07.01.2022
Генсек НАТО: мы должны быть готовы и к тому, что диалог с РФ может быть провален
0
574
19:40 07.01.2022
Столтенберг заявил, что односторонние требования РФ к НАТО не приемлемы
0
523
16:00 07.01.2022
Миротворцы ОДКБ не будут участвовать в боевых мероприятиях - МО РФ
0
554
11:20 07.01.2022
Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ России
0
558
11:10 07.01.2022
ВКС России использует более 75 самолетов для переброски миротворцев в Казахстан
0
480

Возврат к списку