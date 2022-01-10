Страны ОДКБ показали, что не дадут раскачивать ситуацию у себя дома силам извне - Путин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показали, что не позволят раскачивать ситуацию и реализовать сценарии "цветных революций" на своих территориях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите ОДКБ по ситуации в Казахстане.

"Мы понимаем, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций", - сказал Путин.