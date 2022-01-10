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НОВОСТИ

Посол Украины заявил о неких "последствиях" для Германии в случае, если Киеву не продадут вооружение - СМИ

13:32 10.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Посол Украины пригрозил Германии последствиями, если Киеву не продадут вооружение. Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник газете «Функе», Берлин обязан продать официальному Киеву оружие для обороны, в противном случае будут некие последствия. Он заявил, что Украина имеет право на самооборону, а ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

Также Мельник сказал, что Германия должна полностью отказаться от проекта «Северный поток 2».  Эхо Москвы

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