Китай будет сотрудничать с Казахстаном для пресечения цветных революций - глава МИД КНР
14:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в ходе телефонного разговора со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди заявил о готовности Китая наращивать сотрудничество с Казахстаном для обеспечения политической безопасности двух стран и предотвращения цветных революций. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.
"Китайская сторона готова усилить сотрудничество с Казахстаном на уровне правоохранительных органов и служб безопасности, - приводит он слова Ван И. - Мы намерены наращивать двустороннее взаимодействие для пресечения внешнего вмешательства, защиты национальных политических систем и безопасности двух стран и будем препятствовать любым попыткам организовывать цветные революции".
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