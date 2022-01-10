Сбер профинансирует строительство 15 новых школ в рамках первой волны госпрограммы «Развитие образования»

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15 концессионных проектов ООО «ПроШкола» по строительству новых школ на сумму 7,3 млрд рублей будут профинансированы Сбером. В проектах примут участие Калужская, Самарская и Белогородская области, а также республика Бурятия.

Кредитные договоры с дочерними обществами ООО «ПроШкола» уже подписаны, распоряжением Правительства РФ они определены концессионером, с которым субъекты и муниципалитеты могут без проведения конкурса заключать концессионные соглашения в рамках реализации проектов государственной программы «Развитие образования». В соответствии с программой «Развитие образования» из федерального бюджета предоставляются субсидии, направленные на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях в связи с увеличением обучающихся.

В ходе первой волны программы в партнерстве с ООО «ПроШкола» уже до конца 2022 года будут построены 15 новых школ на 7 тыс. учебных мест, на сегодняшний день более 160 школ 2-й и 3-й волны программы св совместной проработке находятся, срок их ввода в эксплуатацию намечен на конец 2023 и 2024 годов.

«Сбер выступает ключевым кредитором в концессионных проектах по созданию дополнительных мест в общеобразовательных школах в рамках государственной программы "Развитие образования". Эти проекты — наглядный пример того, насколько эффективными могут быть механизмы государственно-частного партнёрства для строительства социально значимых объектов. Ведь в силу демографической ситуации во многих населённых пунктах наблюдается дефицит мест в школах, и в ближайшие несколько лет он будет нарастать. ГЧП — лучший способ решить эту проблему в кратчайшие сроки, ведь благодаря программе уже в ближайшие три года появятся десятки тысяч новых учебных мест», — отметил вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

Алиса Денисова, генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, комментируя проект, сказала, благодаря совместным усилиям Сбера, команд регионов, ВЭБ и ПроШколы, проекты обеспечены бюджетными и внебюджетными источниками финансирования, а также о том, что подобные программы позволяют увеличить количество школ в регионах.