Пескову неизвестно, контактировал ли Путин с Назарбаевым и есть ли у него такие планы
14:12 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией о том, контактировал ли Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в период острого кризиса в государстве. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС. Песков также добавил, что ему неизвестно о планах провести такой разговор в дальнейшем.
"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли российский лидер переговорить с Назарбаевым и были ли такие контакты в первые дни января.
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