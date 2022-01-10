Пескову неизвестно, контактировал ли Путин с Назарбаевым и есть ли у него такие планы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией о том, контактировал ли Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в период острого кризиса в государстве. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС. Песков также добавил, что ему неизвестно о планах провести такой разговор в дальнейшем.

"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли российский лидер переговорить с Назарбаевым и были ли такие контакты в первые дни января.