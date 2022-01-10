Стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 - "Молдовагаз"

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил корр. ТАСС руководитель газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Закупочная цена газа в январе выросла с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров", - сказал Чебан.