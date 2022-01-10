Из-за землетрясения обрушилась часть Великой Китайской стены

15:00 Источник: Lenta.ru

Участок Великой Китайской стены длиной около двух метров рухнул после землетрясения. Об этом сообщает Global Times.

Природное явление произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Магнитуда землетрясения составила 6,9 баллов, а его эпицентр находился в 114 километрах от места обрушения. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Lenta.Ru