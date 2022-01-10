Соцсети помимо добра несут и зло, которое нужно купировать - Песков
15:12 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соцсети помимо добра несут и зло, и ситуация в Казахстане показала, как важно принять меры, чтобы купировать это зло. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал он.
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