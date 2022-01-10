Соцсети помимо добра несут и зло, которое нужно купировать - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соцсети помимо добра несут и зло, и ситуация в Казахстане показала, как важно принять меры, чтобы купировать это зло. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал он.