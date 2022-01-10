Австралия заключила с США соглашение о закупке вооружений на $2,5 млрд - СМИ
15:32 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия заключила соглашение о покупке у Соединенных Штатов танков "Абрамс" и другой бронетехники общей стоимостью порядка 3,5 млрд австралийских долларов (2,5 млрд долларов США) для модернизации армейского парка. Об этом в понедельник сообщает газета "Сидней морнинг геральд" со ссылкой на министра обороны страны Питера Даттона.
По данным газеты, Австралия намерена до 2025 года получить и принять на вооружение 75 танков M1A2 Abrams, несколько десятков бронемашин и сопутствующее оборудование. Как отметил глава оборонного ведомства Австралии, новая техника заменит 59 устаревших танков M1A1, закупленных в 2007 году. "В сочетании с боевыми машинами пехоты и самоходными гаубицами новые танки Abrams обеспечат нашим солдатам наилучшие возможности для атаки и обороны", - указал Даттон.
Отмечается, что в рамках соглашения Австралия получит, помимо танков, 29 бронированных машин разминирования M1150, 18 танковых мостоукладчиков (на базе танка M1 Abrams) и шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Планируется, что первые поставки в рамках соглашения будут выполнены в 2024 году.
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