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Для россиян, оказавшихся в Казахстане, предложили отменить роуминг

16:12 10.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в Казахстане россиян. С такой инициативой выступил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, предложение могло бы действовать до 19 января. Депутаты обратились с соответствующей просьбой к Минцифры и ключевым операторам сотовой связи.

«В условиях международного роуминга расходы для людей, и без того переживших серьёзные испытания, вылились в весьма ощутимые», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.  Говорит Москва

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