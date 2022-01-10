Для россиян, оказавшихся в Казахстане, предложили отменить роуминг

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в Казахстане россиян. С такой инициативой выступил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, предложение могло бы действовать до 19 января. Депутаты обратились с соответствующей просьбой к Минцифры и ключевым операторам сотовой связи.

«В условиях международного роуминга расходы для людей, и без того переживших серьёзные испытания, вылились в весьма ощутимые», — написал парламентарий в своём Telegram-канале. Говорит Москва