В США женщина стала капитаном атомного авианосца

16:32 Источник: Газета.Ru

Впервые в истории США женщине поручили командовать атомным авианосцем. Об этом сообщает портал Military.com.

Эми Бауэрншмидт стала капитаном авианосца «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). Под ее командованием корабль вместе с ударной группой отправился из Сан-Диего в зону запланированного развертывания с мировом океане.

Бауэрншмидт выпустилась из Военно-морской академии США в 1994 году. Ее выпускной класс стал первым, в котором женщинам было разрешено служить на борту боевых кораблей. В 1996 году Бауэрншмидт назначили пилотом палубной авиации. На ее счету имеется 3000 часов налета. Газета.Ru