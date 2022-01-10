В США женщина стала капитаном атомного авианосца
16:32 10.01.2022 Источник: Газета.Ru
Впервые в истории США женщине поручили командовать атомным авианосцем. Об этом сообщает портал Military.com.
Эми Бауэрншмидт стала капитаном авианосца «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). Под ее командованием корабль вместе с ударной группой отправился из Сан-Диего в зону запланированного развертывания с мировом океане.
Бауэрншмидт выпустилась из Военно-морской академии США в 1994 году. Ее выпускной класс стал первым, в котором женщинам было разрешено служить на борту боевых кораблей. В 1996 году Бауэрншмидт назначили пилотом палубной авиации. На ее счету имеется 3000 часов налета. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 17:00 10.01.2022
- Причины беспорядков в постсоветских странах назвал помощник Горбачева
- 16:12 10.01.2022
- Для россиян, оказавшихся в Казахстане, предложили отменить роуминг
- 16:00 10.01.2022
- Зеленскому стоит признать, что он не сможет вернуть Крым - экс-глава Минобороны Украины
- 15:32 10.01.2022
- Австралия заключила с США соглашение о закупке вооружений на $2,5 млрд - СМИ
- 15:30 10.01.2022
- Андрей Курпатов представил новый метод психологической рефлексии «Шаг к себе»
- 15:12 10.01.2022
- Соцсети помимо добра несут и зло, которое нужно купировать - Песков
- 15:00 10.01.2022
- Из-за землетрясения обрушилась часть Великой Китайской стены
- 14:32 10.01.2022
- Стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 - "Молдовагаз"
- 14:12 10.01.2022
- Пескову неизвестно, контактировал ли Путин с Назарбаевым и есть ли у него такие планы
- 14:00 10.01.2022
- Китай будет сотрудничать с Казахстаном для пресечения цветных революций - глава МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать