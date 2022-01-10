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Причины беспорядков в постсоветских странах назвал помощник Горбачева

17:00 10.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Помощник Горбачёва назвал причины беспорядков в постсоветских странах. В частности, мятежи происходят из-за низких темпов экономического развития и социальных проблем на территории бывшего СССР.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился помощник Михаила Горбачёва Павел Палажченко.

«Вообще в мире сейчас сложно, во многих странах беспокойно. Среди наших соседей много стран, где медленные темпы экономического развития, много нерешённых социальных проблем, политических проблем. Честно говоря, я думаю, что и дальше так будет. Неспокойная ситуация не является чем-то исключительным для наших стран-соседей. Проблемы будут всегда. Время от времени даже в самых развитых странах бывают кризисы. Полностью беспроблемное развитие, на мой взгляд, невозможно».

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