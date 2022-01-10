Драпеко предложила создать в кинематографе национального героя
17:12 10.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили создать национального героя в кинематографе. Для этого у нашей страны есть большой список, как реальных исторических личностей, так и вымышленных персонажей.
Таким мнением в интервью радиостанции «Говорит Москва» поделилась первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что у российского кино и мультипликации есть все предпосылки для того, чтобы конкурировать с западными аналогами.
«Американская героика влияет на наших детей. Но детям нужны сказки, нужны герои из этих сказок. Я хочу вам напомнить, что и Шарль Перро с его «Золушкой», и другие сказочники мировые, они тоже любимые сказочники наших детей. Вопрос, чему они учат? Или они учат добру, или они учат эгоизму, человеконенавистничеству. Я считаю, что наш российский кинематограф пытается соревноваться с американским в этой части. У нас появилось уже несколько фильмов, например, «Последний богатырь».
Я надеюсь, что нам удастся выйти на такой же уровень мастерства, каким владеют американские кинематографисты. Мы, конечно, отстали. Но сегодня и в техническом плане, и в творческом плане мы их догоняем. У нас богатая история. Она богата не только сказочными героями, но и подлинными, которые спасали Русь. У нас есть целая серия старых фильмов, советских. Я думаю, что надо вернуться к этой теме — создания национального героя в кинематографе».
Драпеко добавила, что современным авторам не стоит снимать ремейки классических мультипликационных сказок и фильмов. По её мнению, такие проекты не бывают удачными, поэтому нужно создавать новый контент.
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