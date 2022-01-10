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В Дании подтвердили задержание главы военной разведки королевства

18:00 10.01.2022 Источник: Эхо Москвы

В Дании подтвердили задержание главы военной разведки королевства Ларса Финдсена по обвинению в утечке секретной информации.

Руководитель разведывательного ведомства – единственный, кто сейчас остается под стражей на время расследования. Всего по делу проходят четверо сотрудников спецслужб. Имена фигурантов не раскрывались до сегодняшнего дня. Разрешение на это выдал суд.

Как сообщает агентство Reuters, Ларс Финдсен сам настоял на том, чтобы ему были официально были предъявлены обвинения. Свою вину он не признает и назвал уголовное преследование против него безумием. Финдсен был отстранен от должности главы разведки Дании полтора года назад. Причиной стала проверка данных о деятельности возглавляемого им ведомства по сбору и передаче информации о гражданах королевства. Затем сотрудников спецслужб обвинили непринятии мер по предотвращению шпионажа и сокрытии ряда нарушений. При этом более месяца назад комиссия по расследованию восстановила обвиняемых в должности, однако уже с начала декабря на условиях секретности фигурантов арестовали.

Какие именно нарушения стали причиной задержания, пока не уточняется. Разбирательство проходит в закрытом режиме.  Эхо Москвы

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