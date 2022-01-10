0
0
133
НОВОСТИ

Ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд - Токаев

18:40 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в понедельник в режиме видеоконференции.

"Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном на его сайте. "По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов США", - отмечается в релизе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 10.01.2022
РФ заявила США, что не имеет намерений "нападать" на Украину - Рябков
0
32
19:20 10.01.2022
Накопления жителей Германии в 2021 году достигли нового исторического рекорда
0
118
18:00 10.01.2022
В Дании подтвердили задержание главы военной разведки королевства
0
252
17:32 10.01.2022
Российские вузы меняют условия сдачи сессии для студентов, находящихся в Казахстане
0
239
17:12 10.01.2022
Драпеко предложила создать в кинематографе национального героя
0
240
17:00 10.01.2022
Причины беспорядков в постсоветских странах назвал помощник Горбачева
0
352
16:32 10.01.2022
В США женщина стала капитаном атомного авианосца
0
303
16:12 10.01.2022
Для россиян, оказавшихся в Казахстане, предложили отменить роуминг
0
278
16:00 10.01.2022
Зеленскому стоит признать, что он не сможет вернуть Крым - экс-глава Минобороны Украины
0
373
15:32 10.01.2022
Австралия заключила с США соглашение о закупке вооружений на $2,5 млрд - СМИ
0
315

Возврат к списку