Ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд - Токаев
18:40 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в понедельник в режиме видеоконференции.
"Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном на его сайте. "По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов США", - отмечается в релизе.
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