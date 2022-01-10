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НОВОСТИ

Накопления жителей Германии в 2021 году достигли нового исторического рекорда

19:20 10.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Накопления немцев в 2021 году достигли нового исторического рекорда, сообщает результаты исследования немецкий банк DZ Bank. Финансовые активы домохозяйств в Германии в 2021 году выросли более чем на 7% и достигли рекордных 7,7 трлн евро. Это произошло из-за чрезмерной экономии жителей на фоне пандемии. Жители Германии в среднем откладывали 15 евро с заработанной сотни.  Эхо Москвы

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