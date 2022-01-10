Накопления жителей Германии в 2021 году достигли нового исторического рекорда
19:20 10.01.2022 Источник: Эхо Москвы
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