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РФ заявила США, что не имеет намерений "нападать" на Украину - Рябков

20:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на переговорах с США объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории <...> Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи", - сказал он.

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