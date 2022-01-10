США не будут обсуждать с РФ уровень присутствия своих военных в Европе - Шерман

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут обсуждать с Россией уровень присутствия своих военных в Европе, этот вопрос не стоит в повестке. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Мы не обсуждали уровень присутствия американских войск. Я не думаю, что это на столе переговоров, - сказала она. - Это не является темой переговоров".

"Уровень присутствия американских войск сейчас не в повестке дня", - отметила она.