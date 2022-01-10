США заявили в Женеве, что готовы обсуждать размещение ракет в Европе - Шерман

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская делегация на переговорах в Женеве с Россией по гарантиям безопасности заявила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе. Об этом рассказала в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам консультаций.

"Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете [прекращения действия] Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала Шерман.