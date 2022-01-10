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НОВОСТИ

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

22:00 10.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в 2021 году. Первое место в списке заняла Hyundai Santa Fe. На его долю приходится 12% всех страховых случаев.

Вторую строчку с результатом 11% занял Mitsubishi Outlander. На третьем месте находится KIA Rio с показателем 10%. В первую пятёрку вошли ещё два представителя KIA — Sportage и Sorento. Это объясняется массовым спросом россиян на автомобили этой марки. Рейтинг составили аналитики компании «Альфастрахование».  Говорит Москва

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