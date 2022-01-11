Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
09:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.
"Давид Сассоли умер в 01:15 (03:15 мск) 11 января", - написал Куильо в Twitter. По его информации, Сассоли умер в Авиано в Италии, где он был госпитализирован. Дата и время похорон "будут сообщены в ближайшие несколько часов", отметил Куильо.
В понедельник Сассоли был госпитализирован в Италии из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Как уточнило агентство ANSA, все запланированные мероприятия с участием главы ЕП были отменены.
В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.
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