Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск в Европе
09:32 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона не понимает логику Госдепартамента США, призывающего Москву вернуть свои "войска в казармы" или же сообщить Вашингтону, какие учения и с какой целью она проводит, в условиях, когда США со своей стороны не хотят обсуждать численность войск в Европе. Об этом говорится в заявлении, которое было размещено в понедельник в Twitter посольства РФ в США.
"Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует "вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель", в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе", - подчеркнули российские дипломаты.
"Это наш выбор - где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России", - добавили они.
В понедельник Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на завершившихся в Женеве российско-американских консультациях, посвященных вопросам гарантий безопасности, на специальном телефонном брифинге для журналистов высказала мнение, что возвращение российских сил, которые находятся у границы РФ и Украины, в казармы стало бы доказательством отсутствия планов вторжения России на Украину.
НОВОСТИ
- 09:20 11.01.2022
- В Казахстане арестован бывший глава Комитета нацбезопасности - СМИ
- 09:05 11.01.2022
- Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России
- 09:00 11.01.2022
- Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
- 22:40 10.01.2022
- Смертность из-за коронавируса в США за неделю выросла на 29%
- 22:00 10.01.2022
- Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году
- 21:20 10.01.2022
- США заявили в Женеве, что готовы обсуждать размещение ракет в Европе - Шерман
- 20:40 10.01.2022
- США не будут обсуждать с РФ уровень присутствия своих военных в Европе - Шерман
- 20:00 10.01.2022
- РФ заявила США, что не имеет намерений "нападать" на Украину - Рябков
- 19:20 10.01.2022
- Накопления жителей Германии в 2021 году достигли нового исторического рекорда
- 18:40 10.01.2022
- Ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд - Токаев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать