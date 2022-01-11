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Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск в Европе

09:32 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не понимает логику Госдепартамента США, призывающего Москву вернуть свои "войска в казармы" или же сообщить Вашингтону, какие учения и с какой целью она проводит, в условиях, когда США со своей стороны не хотят обсуждать численность войск в Европе. Об этом говорится в заявлении, которое было размещено в понедельник в Twitter посольства РФ в США.

"Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует "вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель", в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе", - подчеркнули российские дипломаты.

"Это наш выбор - где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России", - добавили они.

В понедельник Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на завершившихся в Женеве российско-американских консультациях, посвященных вопросам гарантий безопасности, на специальном телефонном брифинге для журналистов высказала мнение, что возвращение российских сил, которые находятся у границы РФ и Украины, в казармы стало бы доказательством отсутствия планов вторжения России на Украину.

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