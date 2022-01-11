Впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет
10:05 11.01.2022 Источник: РБК
Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в 2021 году снизился по России на 0,5 и составил 70,3, снижение произошло впервые за 10 лет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.
С 2015 по 2020 год средний проходной балл ЕГЭ в целом по России вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, а в 2021 году он составил 70,3. По регионам (без Москвы и Санкт-Петербурга) также есть снижение с 67,5 баллов до 66,9. Авторы объясняют это тем, что в прошлом году больше бюджетных мест Минобрнауки выделило преимущественно региональным вузам.
Это не коснулось платного приема — по стране в 2021 году по сравнению с 2020 средний балл вырос на 0,4, в регионах без Москвы и Санкт-Петербурга на 0,3.
Количество бюджетных мест выросло в головных государственных вузах (плюс 22,2 тыс. по сравнению с 2020) и их филиалах (плюс 3,7 тыс.). РБК
НОВОСТИ
- 11:20 11.01.2022
- В РФ ожидается заметный подъем заболеваемости ковидом из-за "омикрона" - ученый
- 11:05 11.01.2022
- Газ в Европе торгуется ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м
- 11:00 11.01.2022
- Система госуправления в Казахстане требует реформирования - Токаев
- 10:32 11.01.2022
- Нуланд выступила против санкций в отношении "Северного потока – 2" - СМИ
- 10:20 11.01.2022
- Папа Франциск высказался против культуры отмены
- 10:00 11.01.2022
- США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн - CNN
- 09:32 11.01.2022
- Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск в Европе
- 09:20 11.01.2022
- В Казахстане арестован бывший глава Комитета нацбезопасности - СМИ
- 09:05 11.01.2022
- Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России
- 09:00 11.01.2022
- Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать