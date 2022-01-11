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Впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет

10:05 11.01.2022 Источник: РБК

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в 2021 году снизился по России на 0,5 и составил 70,3, снижение произошло впервые за 10 лет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

С 2015 по 2020 год средний проходной балл ЕГЭ в целом по России вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, а в 2021 году он составил 70,3. По регионам (без Москвы и Санкт-Петербурга) также есть снижение с 67,5 баллов до 66,9. Авторы объясняют это тем, что в прошлом году больше бюджетных мест Минобрнауки выделило преимущественно региональным вузам. 

Это не коснулось платного приема — по стране в 2021 году по сравнению с 2020 средний балл вырос на 0,4, в регионах без Москвы и Санкт-Петербурга на 0,3.

Количество бюджетных мест выросло в головных государственных вузах (плюс 22,2 тыс. по сравнению с 2020) и их филиалах (плюс 3,7 тыс.). РБК

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