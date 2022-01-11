Папа Франциск высказался против культуры отмены
10:20 11.01.2022 Источник: Газета.Ru
Папа Римский Франциск высказался против культуры отмены, которая «заставляет замолчать» выступающих за сбалансированный подход людей. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По его словам, культура отмены в современном обществе «вторгается во многие круги и общественные учреждения».
«В результате повестка дня все больше диктуется мышлением, которое отвергает естественные основы человечества и культурные корни, составляющие идентичность многих людей <...> Под видом защиты разнообразия это в конечном итоге отменяет всякое чувство идентичности», — сказал Папа Римский, добавляя, что культура отмены заставляет замолчать людей, которые «защищают уважительное и сбалансированное понимание различных чувств».
Он также предостерег от попыток переписать историю без понимания контекста времени, в котором жили люди, подчеркивая, что «любая историческая ситуация должна интерпретироваться в соответствии с герменевтикой того времени». Газета.Ru
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