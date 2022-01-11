0
0
59
НОВОСТИ

Система госуправления в Казахстане требует реформирования - Токаев

11:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система государственного управления в Казахстане неэффективна, бюрократична и требует реформирования.

"Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров. Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти. <...> Необходимо констатировать, что в целом эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка", - сказал Токаев, выступая в нижней палате парламента.

Он напомнил, что в прошлом году по его поручению численность госаппарата была сокращена на 15%. "Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции "слышащего государства". <...> На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной. После всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность, я считаю, можно зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим: если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду. Следовательно, и численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться", - отметил он.

Также сегодня стало известно, что президент Токаев своим указом назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 11.01.2022
В РФ ожидается заметный подъем заболеваемости ковидом из-за "омикрона" - ученый
0
34
11:05 11.01.2022
Газ в Европе торгуется ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м
0
68
10:32 11.01.2022
Нуланд выступила против санкций в отношении "Северного потока – 2" - СМИ
0
154
10:20 11.01.2022
Папа Франциск высказался против культуры отмены
0
159
10:05 11.01.2022
Впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет
0
163
10:00 11.01.2022
США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн - CNN
0
183
09:32 11.01.2022
Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск в Европе
0
204
09:20 11.01.2022
В Казахстане арестован бывший глава Комитета нацбезопасности - СМИ
0
243
09:05 11.01.2022
Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России
0
276
09:00 11.01.2022
Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
0
240

Возврат к списку