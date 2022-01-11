Система госуправления в Казахстане требует реформирования - Токаев
11:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система государственного управления в Казахстане неэффективна, бюрократична и требует реформирования.
"Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров. Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти. <...> Необходимо констатировать, что в целом эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка", - сказал Токаев, выступая в нижней палате парламента.
Он напомнил, что в прошлом году по его поручению численность госаппарата была сокращена на 15%. "Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции "слышащего государства". <...> На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной. После всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность, я считаю, можно зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим: если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду. Следовательно, и численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться", - отметил он.
Также сегодня стало известно, что президент Токаев своим указом назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана.
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