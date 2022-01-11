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Газ в Европе торгуется ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м

11:05 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник вновь опустилась ниже $1 000 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $984 за 1 тыс. куб. м, или 83,9 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет около 1%.

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