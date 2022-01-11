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В РФ ожидается заметный подъем заболеваемости ковидом из-за "омикрона" - ученый

11:20 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительный подъем заболеваемости ковидом в РФ ожидается в конце января - начале февраля, сообщил во вторник замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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