В РФ ожидается заметный подъем заболеваемости ковидом из-за "омикрона" - ученый

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительный подъем заболеваемости ковидом в РФ ожидается в конце января - начале февраля, сообщил во вторник замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".