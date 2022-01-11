В России выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 525, до 10 684 204. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном выражении он составил 0,16%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 216, до 9 732 018. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 783 против 741 днем ранее, до 317 687. Таким образом, в стране уже пять дней подряд регистрируют менее 800 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.
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