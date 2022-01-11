0
0
113
НОВОСТИ

В России выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 525, до 10 684 204. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном выражении он составил 0,16%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 216, до 9 732 018. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 783 против 741 днем ранее, до 317 687. Таким образом, в стране уже пять дней подряд регистрируют менее 800 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 11.01.2022
РФ не участвует в разговорах о якобы возможной попытке переворота в Узбекистане - Песков
0
0
12:32 11.01.2022
В Москве за сутки выявили 4 635 случаев заражения коронавирусом
0
74
12:24 11.01.2022
Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости
0
87
12:20 11.01.2022
В Латвии задержаны двое по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой РФ
0
85
12:05 11.01.2022
КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда в сторону Японии
0
110
11:32 11.01.2022
В США выявлено более 1,13 млн случаев ковида за сутки, это новый мировой рекорд - Reuters
0
172
11:20 11.01.2022
В РФ ожидается заметный подъем заболеваемости ковидом из-за "омикрона" - ученый
0
187
11:05 11.01.2022
Газ в Европе торгуется ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м
0
172
11:00 11.01.2022
Система госуправления в Казахстане требует реформирования - Токаев
0
214
10:32 11.01.2022
Нуланд выступила против санкций в отношении "Северного потока – 2" - СМИ
0
278

Возврат к списку