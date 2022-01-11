В Москве за сутки выявили 4 635 случаев заражения коронавирусом

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 635 против 2 778 днем ранее, до 2 060 459. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 12 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,23%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 68 против 70 днем ранее, до 37 533 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.