В Москве за сутки выявили 4 635 случаев заражения коронавирусом
12:32 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 635 против 2 778 днем ранее, до 2 060 459. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 12 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,23%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 68 против 70 днем ранее, до 37 533 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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