РФ не участвует в разговорах о якобы возможной попытке переворота в Узбекистане - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске чего ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.