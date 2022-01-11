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НОВОСТИ

РФ не участвует в разговорах о якобы возможной попытке переворота в Узбекистане - Песков

13:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске чего ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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