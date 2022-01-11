Володин считает, что ОДКБ вышла на новый этап развития

13:05 Источник: Интерфакс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для ОДКБ после событий в Казахстане наступает новый этап в развитии.

"В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы (в Казахстане - ИФ). Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он также отметил, что решение о направлении миротворческого контингента ОДКБ было необходимым: по его словам, предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и в других странах.