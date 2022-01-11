Россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц - исследование
13:20 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне в среднем хотели бы получать около 166 тыс. рублей в месяц. При этом у мужчин желаемая зарплата больше чем у женщин, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 7 000 человек старше 18 лет.
"В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины - 138 тыс. рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 тыс. рублей, а женщины - 157 тыс. рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в январе 2021 года аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37% ниже желаемой зарплаты мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений снизилась на 11 процентных пункта и составила 26%.
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