Россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц - исследование

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в среднем хотели бы получать около 166 тыс. рублей в месяц. При этом у мужчин желаемая зарплата больше чем у женщин, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 7 000 человек старше 18 лет.

"В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины - 138 тыс. рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 тыс. рублей, а женщины - 157 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в январе 2021 года аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37% ниже желаемой зарплаты мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений снизилась на 11 процентных пункта и составила 26%.