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Вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - Токаев

13:32 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня.

"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев, выступая во вторник в Мажилисе (нижней палате парламента).

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