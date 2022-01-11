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НОВОСТИ

Китай из-за коронавируса отменил более двух десятков ежедневных авиарейсов из США

14:00 11.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Китай отменил более двух десятков ежедневных авиарейсов из США. Это связано с ранее выявленными случаями коронавируса у пассажиров, прилетевших из США.

Ранее в США выявили более 1,1 миллиона новых случаев COVID, как сообщает Reuters, это максимальный суточный показатель среди всех стран мира.  Эхо Москвы

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