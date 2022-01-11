НАТО следует открыть двери для всех, включая Россию - норвежский генерал
14:12 11.01.2022 Источник: Lenta.ru
Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод (Robert Mood) назвал НАТО способ избежать войны с Россией. Он написал в статье для издания Aftenposten, что Западу следует предоставить другим странам, включая РФ, возможность вступить в НАТО.
В противном случае Моод предрек военные конфликты в ближайшее время.
«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметил генерал.
Он также возмутился насчет образа русских в западной культуре.
«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. (…) Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии», — написал Моод. Lenta.Ru
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