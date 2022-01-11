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США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану - Белый дом

15:12 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделят дополнительно более 308 млн долларов и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном на его сайте.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более 308 млн долларов в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в заявлении. "В дополнение Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана один миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 млн доз", - указано в пресс-релизе.

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