В Эстонии начали увольнять непривитых полицейских
16:00 11.01.2022 Источник: Эхо Москвы
В Эстонии уволили 34 непривитых полицейских. Сотрудники занимали различные должности в отделениях департамента по всей стране, — сообщает газета «Постимеэс». При необходимости на их место наймут новых сотрудников.
В ноябре более 50 сотрудников департамента полиции и погранохраны оспорили в суде требование об обязательной вакцинации, которое ранее приняло руководство эстонского ведомства. Эхо Москвы
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