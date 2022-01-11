В Эстонии начали увольнять непривитых полицейских

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Эстонии уволили 34 непривитых полицейских. Сотрудники занимали различные должности в отделениях департамента по всей стране, — сообщает газета «Постимеэс». При необходимости на их место наймут новых сотрудников.

В ноябре более 50 сотрудников департамента полиции и погранохраны оспорили в суде требование об обязательной вакцинации, которое ранее приняло руководство эстонского ведомства. Эхо Москвы