Путин поздравил Хабенского с юбилеем, отметив его благотворительную деятельность
16:12 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского с 50-летним юбилеем, отметив его благотворительную деятельность и узнаваемый творческий почерк.
"Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссер со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован во вторник на сайте Кремля.
Хабенский широко известен в качестве киноактера. В общей сложности он исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах, среди них - "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Адмирал", "Географ глобус пропил", "Ирония судьбы. Продолжение", "Селфи", "Убойная сила" и другие. В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм "Собибор".
В 2021 г. Хабенский стал художественным руководителем Московского художественного театра им. А. П. Чехова.
Много внимания артист уделяет и благотворительной деятельности. В 2008 г. он стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 г. Хабенский содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде. В 2019 г. он был удостоен государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.
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